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Kenan İmirzalıoğlu'dan huzura yatırım! Eşi Sinem Kobal ile hafta sonu kaçamağı yapmak için...

Atv ekranlarının en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu, internet platformunda yayınlanacak olan yeni dizisinden aldığı parayı gayrimenkule yatırdı. Gayrimenkul sektörüne yaptığı yatırımlarla bilinen Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile hafta sonu kaçamağı yapmak için bu yatırımı yaptığı belirtildi. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlü isimlerin yatırımları...

10.11.2019 13:34 - Son Güncelleme: 10.11.2019 14:09
Kenan İmirzalıoğlu'dan huzura yatırım! Eşi Sinem Kobal ile hafta sonu kaçamağı yapmak için...

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, internet platformunda yayınlanacak olan yeni dizisinden aldığı parayı gayrimenkule yatırdı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra Atv ekranlarında sunduğu Kim milyoner Olmak İster ile de milyonları kendisine hayran bırakan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, mutlu evliliği ile örnek gösterilen çiftlerden. İmirzalıoğlu, eşi ile hafta sonu kaçamağı yapmak için bakın nereden ev aldı...

Kenan İmirzalıoğlu'dan huzura yatırım! Eşi Sinem Kobal ile hafta sonu kaçamağı yapmak için...

BUSE VAROL

Buse Varol'un güzellik merkezini, rol aldığı dizi ve filmlerle sosyal medyadaki reklam paylaşımlarından kazandığı parayla açmayı düşündüğü öğrenildi. Bu arada ünlü oyuncunun yeni açacağı güzellik merkezi için 500 bin lirayı gözden çıkardığı da konuşuluyor.

Kenan İmirzalıoğlu'dan huzura yatırım! Eşi Sinem Kobal ile hafta sonu kaçamağı yapmak için...

ALEYNA TİLKİ

Aleyna Tilki kazancını gayrimenkule yatırmaya karar verdi. Bir dondurma firması ile reklam anlaşması yapan Aleyna Tilki bu anlaşmadan 2 milyon lira kazanmıştı. Genç popçu daha önce bir jean firması ile anlaşmasından ise 1.5 milyon lira almıştı.

Kenan İmirzalıoğlu'dan huzura yatırım! Eşi Sinem Kobal ile hafta sonu kaçamağı yapmak için...

3 MİLYON TL'LİK BOĞAZ MANZARALI EV!

Aleyna Tilki, annesi Havva Özel ve kardeşi Ayça ile oturmak üzere Çengelköy'den 3 milyon TL'ye Boğaz manzaralı bir daire aldı. Evin tapusunu annesinin üzerine yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu'dan huzura yatırım! Eşi Sinem Kobal ile hafta sonu kaçamağı yapmak için...

Konser başına 70 bin TL kazanan Aleyna Tilki ''Kazancımı annem takip ediyor. Hesabıma harçlık yatırıyor. Kardeşimin harçlığını da ben belirliyorum'' dedi.

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