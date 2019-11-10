Kenan İmirzalıoğlu'dan huzura yatırım! Eşi Sinem Kobal ile hafta sonu kaçamağı yapmak için...

Atv ekranlarının en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu, internet platformunda yayınlanacak olan yeni dizisinden aldığı parayı gayrimenkule yatırdı. Gayrimenkul sektörüne yaptığı yatırımlarla bilinen Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile hafta sonu kaçamağı yapmak için bu yatırımı yaptığı belirtildi. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlü isimlerin yatırımları...

10.11.2019 13:34 - Son Güncelleme: 10.11.2019 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





