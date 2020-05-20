RAMAZAN İMSAKİYE
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İrem Derici zor günlerini anlattı: Ekmeğin arasına sim kartını koyup…

İrem Derici, Youtube'da bir programa konuk oldu. Sanat hayatına katıldığı O Ses Türkiye programıyla başlayan Derici, yarışmaya katılma sürecinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede geçirdiği günlere kadar özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Karantina günlerinde sosyal medyayı daha sık kullanmaya başlayan İrem Derici, yaşadığı zor günleri samimi şekilde anlattı. Derici, 'Ekmeğin arasına sim kartı koyup yiyince, hastaneye yatırıldım' dedi.

20.05.2020 13:24 - Son Güncelleme: 20.05.2020 13:41
İrem Derici zor günlerini anlattı: Ekmeğin arasına sim kartını koyup…

Son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve katıldığı canlı yayınlarla adından söz ettiren İrem Derici, samimi açıklamalarda bulundu. Özel hayatına dair itiraflarda bulunan Derici, rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği zor günleri anlattı.

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İrem Derici zor günlerini anlattı: Ekmeğin arasına sim kartını koyup…

İşte İrem Derici'nin açıklamalarından satır başları…

O SES'E NASIL KATILDI?

Bir gece Taksim'deyiz, bir arkadaşım 'The Voice var ya Acun Ilıcalı onun Türkiye versiyonunu yapıyor. Yarın yakınlarda bir otelde elemesi var gidelim' dedi. Ben de kabul ettim. Sabahın 7'sinde ordaydık. 4-5 kişi vardı, hepsi türkü okuyordu. Kayıt yaptırdık, kısa bir şey okudum 'tamam' dediler. Ama ben çok iyi söylemişim sonradan izledim o görüntüleri. Kahvaltı ederken aradılar 'Acun Medya'dan bekliyoruz' diye üç gün sonra elemeye çıktım. Sadece Hülya Avşar döndü. O olaydan sonra babam benimle iki ay konuşmadı. Çünkü babamın her türlü imkanı vardı, 'kızın yarışmaya ihtiyacı mı vardı' diye söylenmişler babama o da ona kızmış.

İrem Derici zor günlerini anlattı: Ekmeğin arasına sim kartını koyup…

Sonra babam olaya el attı. 'Madem bu kadar ısrarcısın, benim yönetimimde ilerleyeceksin' dedi. Bütün şarkılarımı babam seçti ve hepsi de çok başarılı oldu. İlk şarkım sadece istediğim gibi olmadı orada da torpil, para bir işe yaramıyor onu anladım. Nerelere reklam verdik ama olmamıştı…

İrem Derici zor günlerini anlattı: Ekmeğin arasına sim kartını koyup…

LİNÇLE KİMSE YOK OLMAZ

Şunu anladım linçle kimse yok olmuyor artık umursamıyorum. İnsan kendi fişini kendisi çekiyor. Mesela benim kariyerime baktığım zaman iki yıl önce duraksama dönemine girdi.

İrem Derici zor günlerini anlattı: Ekmeğin arasına sim kartını koyup…

BOŞANIRKEN ÇOK ENTERESAN BİR OLAY YAŞADIM!

Eski eşimle boşanmak için mahkemeye gittik. Hâkime hanım geldi, herkes ayağa kalktı. Taraflar dinlendi, anlaşmalı boşanıldı. Hâkime hanım ayağa kalktı tam çıkacağız, o dev, herkesi ayağa kaldıran kadın, bana bir anda 'İrem Hanım ya kızım sizi çok seviyor, hadi bir selfie çekilelim çıkmadan' dedi. 'Ben boşandım, demin' dedim. Bana 'ben boşadım, biliyorum ama ne olur bir selfie çekilelim' dedi tekrardan. Beni kolunun altına aldı zorla gülümsetti fotoğrafımızı çekti. (gülüyor) O fotoğraf duruyorsa lütfen bana göndersin çok merak ediyorum.

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