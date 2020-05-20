Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son aşkı

Sezin Erbil, kızının canlı yayında gözükmesinin ardından, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erbil, fotoğrafın altına şu notu ekledi: Dedesi istemiş paylaşmış... Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem, kendisi ileride rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına...Tv'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim, tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim... İşte benim ömrüm.

İşte başta Mehmet Ali Erbil'in çocukları olmak üzere merak edilen ünlülerin çocukları...