Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son aşkı
Yaşadığı evin banyosunda düşmesinin ardından yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı tekrarlayan Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, tedavisine evinde devam ediyor. Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz aylarda kızı Elisa'yı kucağına almıştı. Şovmen Mehmet Ali Erbil,bir kanalda yayınlanan magazin programına, 'Son aşkım' diyerek torunu Elisa'nın fotoğrafını gönderdi. Daha önce kızının yüzünü göstermeyen Sezin Erbil'den kızıyla ilgili açıklama geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'in çocukları ve son aşkı olan torunu Elisa...
Sezin Erbil, kızının canlı yayında gözükmesinin ardından, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erbil, fotoğrafın altına şu notu ekledi: Dedesi istemiş paylaşmış... Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem, kendisi ileride rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına...Tv'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim, tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim... İşte benim ömrüm.
İşte başta Mehmet Ali Erbil'in çocukları olmak üzere merak edilen ünlülerin çocukları...