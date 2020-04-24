RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin MFÖ grubunun Özkan Uğur'undan kötü haber! Gülhane Parkı'ndaki konserde gözler onu aramıştı...

MFÖ grubunun Özkan Uğur'undan kötü haber! Gülhane Parkı'ndaki konserde gözler onu aramıştı...

İstanbul Valiliğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Gülhane Parkı'nda organize edilen konserde, MFÖ grubundan Mazhar Alason ve Fuat Güner sevilen şarkılarını seslendirdi. Gözler ise MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur'u aradı. Mazhar ve Fuat ikilisi Gülhane Parkı'nda konser verirken Fuat Güner, kötü haberi verdi. 66 yaşındaki Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı!

24.04.2020 15:12 - Son Güncelleme: 24.04.2020 15:12
MFÖ grubunun Özkan Uğur'undan kötü haber! Gülhane Parkı'ndaki konserde gözler onu aramıştı...

MFÖ grubunun solistleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner, dün 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla Gülhane Parkı'nda konser verdi. Şarkı arasında konuşan Güner, Özkan Uğur'un kanser tedavisi gördüğü için konsere gelemediğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MFÖ grubunun Özkan Uğur'undan kötü haber! Gülhane Parkı'ndaki konserde gözler onu aramıştı...

İstanbul Valiliğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Gülhane Parkı'nda organize edilen konserde, MFÖ grubundan Mazhar Alason ve Fuat Güner sevilen şarkılarını seslendirdi.
İstanbul Valiliğince düzenlenen ve MFÖ grubundan Özkan Uğur'un sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı konser, online olarak yayınlandı.

MFÖ grubunun Özkan Uğur'undan kötü haber! Gülhane Parkı'ndaki konserde gözler onu aramıştı...

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle seyircisiz organize edilen konser sosyal medya, radyolar ve televizyonlardan izleyiciye ulaştırıldı.

MFÖ grubunun Özkan Uğur'undan kötü haber! Gülhane Parkı'ndaki konserde gözler onu aramıştı...

"EVLERDEYİZ DİYE İŞİ SERMEK YOK"

Sanatçı Mazhar Alanson, seyircisiz konserde vatandaşların evlerinden şarkılara eşlik etmesini istedi. Uzaktan eğitim gören öğrencilerin derslerini ihmal etmemesini isteyen Alanson, "Evlerdeyiz diye işi sermek yok. Çünkü iyi notlar, kötü notlar var, yine sınıfı geçmek ve kalmak var. Anne babalar, lütfen çocukların başına dikilmeyin ders çalışırken. Onları biraz rahat bırakın. Ne güzel okul bahçesinde teneffüslerde oynardınız, anne-babanızla birlikte dolaşmak ne kadar kıymetliymiş. Bundan sonra hayatın kıymetini biz büyükler zaten anladık ama siz de bunları inşallah idrak edersiniz." dedi.

MFÖ grubunun Özkan Uğur'undan kötü haber! Gülhane Parkı'ndaki konserde gözler onu aramıştı...

"KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÖZKAN UĞUR GELEMEDİ"

Fuat Güner de TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını ve Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan'ı canı gönülden kutladığını belirtti. 100. yılı herkesin büyük bir coşkuyla kutlamasını isteyen Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını söyledi.

MFÖ grubunun Özkan Uğur'undan kötü haber! Gülhane Parkı'ndaki konserde gözler onu aramıştı...

Mazhar Alanson, 1971'de Fuat Güner'le ikili olarak çalıştıklarını ve Özkan Uğur'un gelmesiyle marka haline dönüştüklerini anlatarak, ilk defa ayrı kaldıklarını kaydetti.

MFÖ grubunun Özkan Uğur'undan kötü haber! Gülhane Parkı'ndaki konserde gözler onu aramıştı...

Başarılı şarkıcı Özkan Uğur, 2013 yılında kansere yakalanmış ve hastalığı yenmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çukur'un yıldızının eşi doğum için gün sayıyor! Karnı burnunda olan Cansu Tosun'un son haline bakın
Çukur'un yıldızının eşi doğum için gün sayıyor! Karnı burnunda olan Cansu Tosun'un son haline bakın