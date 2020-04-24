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Çukur'un yıldızının eşi doğum için gün sayıyor! Karnı burnunda olan Cansu Tosun'un son haline bakın

Çukur dizisi ile son günlerin çok konuşulan isimlerinden olan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 2018 yılında çok konuşulan oldukça renkli ve eğlenceli bir düğünle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular, karantina günlerinde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Hamileliğinde 8 ayı geride bırakan Cansu Tosun, son halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 32 yaşındaki Cansu Tosun'un son haline beğeni yağdı...

24.04.2020 13:33 - Son Güncelleme: 24.04.2020 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





