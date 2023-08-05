Mezarının son hali içler acısıydı! 9 ay önce vefat eden Billur Kalkavan'ın mezar görüntüsü sonrası sevgilisi topa tutulmuştu! Yenilendi

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında aramızdan ayrıldı. 17 Ekim'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen oyuncunun mezarının son hali ise geçtiğimiz günlerde sosyal medyay yansımışı, hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Kalkavan'ın mezarı yenilendi. İşte son görüntüsü.
Yaklaşık 6 ay akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, Ekim 2022'de 59 yaşında hayata veda etti.
Acı haberi ise Kalkavan'ın yakın dostu Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" şeklinde duyurmuştu.
Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sitemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" demişti.