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Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer hamile mi o paylaşımla ele verdi "Anne olmak sana çok yakışacak" Apar topar evlenmişlerdi

Yakın arkadaşının 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi Burcu Denizer ile aşkı ortaya çıkınca kaçmaktan vazgeçip görüntü vermeye başlayan Kaan Urgancıoğlu yine bir o kadar sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Haziran ayında Atina'da evlenen çiftten kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Bu paylaşımın ardından Denizer'in hamilelik iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 12:39 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 12:40
Kaan Urgancıoğlu’nun eşi Burcu Denizer hamile mi o paylaşımla ele verdi Anne olmak sana çok yakışacak Apar topar evlenmişlerdi 1

Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor? İşte detaylar...

Kaan Urgancıoğlu’nun eşi Burcu Denizer hamile mi o paylaşımla ele verdi Anne olmak sana çok yakışacak Apar topar evlenmişlerdi 2

Geçtiğimiz yaz Burcu Denizer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kaan Urgancıoğlu'nun, en yakın arkadaşının eski sevgilisine gönlünü kaptırması günlerce konuşuldu.

Kaan Urgancıoğlu’nun eşi Burcu Denizer hamile mi o paylaşımla ele verdi Anne olmak sana çok yakışacak Apar topar evlenmişlerdi 3

Arkadaşından ayrıldıktan 20 gün sonra Burcu ile bu karesi ortaya çıkınca Kaan 'dost kazığı' başlıkları ile gündeme gelmişti.

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