Türk halkı için 81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk son haliyle ağızları açık bıraktı "Güzel olduğuma dair övgüler alıyorum"

Türk halk müziği ustalarından biri olan 81 yaşındaki Bedia Akartürk, estetik ameliyatı olmuştu geçtiğimiz aylarda. Türk Halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada iki şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler. Önemli olan bu yaşta estetik yaptırabilmek" demişti. Bedia Akatürk estetik operasyondan sonra son haliyle herkesi şaşırttı. İşte detaylar...