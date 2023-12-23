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Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'dan imalı paylaşım "Her şeyin hesabını soracağız" 35 yıl sonra...

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre konuşulmuştu. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu, katıldığı programlarda hakkını aradı, bugüne kadar anlatamadığı ne kadar şey varsa, her şeyi anlatmış ve Akpınar hakkında "Evden dışarı çıkmıyor" ifadelerini kullanmıştı. Nebioğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 16:55 Güncelleme 23 Aralık 2023, 16:57
Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu’dan imalı paylaşım Her şeyin hesabını soracağız 35 yıl sonra... 1

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu’dan imalı paylaşım Her şeyin hesabını soracağız 35 yıl sonra... 2

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu’dan imalı paylaşım Her şeyin hesabını soracağız 35 yıl sonra... 3

"ÖĞRENDİĞİM KADARIYLA EVDEN DIŞARI ÇIKMIYOR"

Nebioğlu, davadan sonra kendisine kimsenin ulaşmadığını ve babasıyla iletişim kurmadığını söylemişti.

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