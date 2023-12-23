Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'dan imalı paylaşım "Her şeyin hesabını soracağız" 35 yıl sonra...

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre konuşulmuştu. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu, katıldığı programlarda hakkını aradı, bugüne kadar anlatamadığı ne kadar şey varsa, her şeyi anlatmış ve Akpınar hakkında "Evden dışarı çıkmıyor" ifadelerini kullanmıştı. Nebioğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.