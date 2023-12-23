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Kardeşlerim'in atarlı Aybike'si meğer gözlerimizin önünde büyümüş! Mini mini Minkari! Meğer yıllar önce o dizide oynamış Melis Minkari...

atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, cumartesi akşamları reytinglerin zirvesini kimselere bırakmıyor. Usta oyuncuların yanı sıra kadrosunda pek çok genç ismi de bulunduran Kardeşlerim'de o isimlerden biri de Aybike karakterine hata veren Melis Minkari. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Melis Minkari sosyal medyanın da en çok dikkat çeken isimlerinden biri. Kardeşlerim'le birlikte yıldızı parlayan Melis Minkari meğer daha önce başka dizilerde de rol almış. Bu halleri sizi çok şaşırtacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 16:13 Güncelleme 23 Aralık 2023, 16:32
Kardeşlerim’in atarlı Aybike’si meğer gözlerimizin önünde büyümüş! Mini mini Minkari! Meğer yıllar önce o dizide oynamış Melis Minkari... 1

Cumartesi günleri ATV kanalında yayınlanan Kardeşlerim dizisi ekrana geldiği günlerde izleyenleri ekran başına kilitliyor.

Kardeşlerim’in atarlı Aybike’si meğer gözlerimizin önünde büyümüş! Mini mini Minkari! Meğer yıllar önce o dizide oynamış Melis Minkari... 2

Dizide Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Kardeşlerim’in atarlı Aybike’si meğer gözlerimizin önünde büyümüş! Mini mini Minkari! Meğer yıllar önce o dizide oynamış Melis Minkari... 3

Minkari'nin Kardeşlerim dizisinden önce bir döneme damga vuran dizide oynadığı ortaya çıktı. Çok şaşıracaksınız. İşte başta Melis Minkari olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

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