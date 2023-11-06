Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'dan imalı paylaşım "Babamı baştan çizmeliyim" İkiz kardeşler Duygu ve Sevgi 35 yıl sonra ortay çıkmıştı

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, 35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları dünyaya geldi. Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bugüne kadar yaşadığı zor süreci televizyon programlarına katılarak anlattı. Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamaların ardından Duygu Nebioğlu babası ile ilgili imalı paylaşımlarına devam ediyor. Önceki gün babasının doğum gününü kutlayan Nebioğlu bu kez "Babamı baştan çizmeliyim" dedi. İşte detaylar...
82 yaşında Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak iddialar bununla sınırlı kalmadı. Akpınar'ın bir oğlu olduğu iddiası bomba etkisi yaratmıştı.
82 yaşındaki Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği bir var. Çiftin bu evliliklerinden bir çocukları yok. Ancak önceki gün Akpınar'ın evlilik dışı bir ilişkisinden, bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın Nebioğlu'nu kızı olarak ilk etapta kabul ettiği ancak Nebioğlu'nun babasının mirasından faydalanmak istemesi üzerine anlaşmazlık çıktığı ve dava yoluna başvurduğu ileri sürüldü.
Sonrasında da Akpınar bir değil iki kızı olduğu, Duygu ve Sevgi isimli ikiz kardeşlerin aynı aileye evlatlık verildiği ortaya çıkmıştı.