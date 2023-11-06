Beste Açar babası Kayahan ile ilgili o gerçeği yıllar sonra açıkladı: Yalnız ve fakirdi! Eda Ece itirafı dikkat çekti

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, verdiği bir röportajda babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kayahan'ın hayatını film yapmak için harekete geçen Açar'ın, "Filmde babamın yaşadığı zorlukları gördüğünüzde şaşıracaksınız. Ayakkabıları delindiğinde altına muşambadan yama yapardık, pantolonu yırtıldıkça annem dikerdi, çok zorluk çektik" şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Kayahan'ın bilinmeyenlerini anlatan Beste Açar'ın o açıklamaları...
2015 yılında aramızdan ayrılan merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının hayatını film yapmak için düğmeye bastı.
Beste Açar, verdiği bir röportajda da babasının bilinmeyenlerini anlattı. Akşam Yıldızı'nın konuğu olan Beste Açar, "Babam çok yalnız ve fakirdi" dedi.
"Babam imkansızlıklar içinde büyümüştü" diyen Beste Açar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukluğumda annemi hep babamın sökülen pantolonu dikerken hatırlarım. Babamın ayakkabılarını boyardım, tekrar tekrar.