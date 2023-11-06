Beste Açar babası Kayahan ile ilgili o gerçeği yıllar sonra açıkladı: Yalnız ve fakirdi! Eda Ece itirafı dikkat çekti

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, verdiği bir röportajda babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kayahan'ın hayatını film yapmak için harekete geçen Açar'ın, "Filmde babamın yaşadığı zorlukları gördüğünüzde şaşıracaksınız. Ayakkabıları delindiğinde altına muşambadan yama yapardık, pantolonu yırtıldıkça annem dikerdi, çok zorluk çektik" şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Kayahan'ın bilinmeyenlerini anlatan Beste Açar'ın o açıklamaları...