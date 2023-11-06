Kısmetse Olur Cansel Çördük yine bambaşka biri oldu! İş arkadaşını dövüp sahneden atan Cansel Çördük son haliyle yine bir şok dalgası yarattı

1 Son dönemde paylaşımları ve son haliyle gündemden düşmeyen Cansel Çördük, bir kez daha gündemde.

2 Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu. Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.