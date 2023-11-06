Kısmetse Olur Cansel Çördük yine bambaşka biri oldu! İş arkadaşını dövüp sahneden atan Cansel Çördük son haliyle yine bir şok dalgası yarattı

Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük, sosyal medyada yayınlanan son görüntüleriyle bomba etkisi yarattıyordu son dönemde. Geçtiğimiz yaz aylarında birlikte sahne aldığı kadını döven Cansel Çördük yine değişimiyle sosyal medyada çok konuşuldu.
Son dönemde paylaşımları ve son haliyle gündemden düşmeyen Cansel Çördük, bir kez daha gündemde.
Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu. Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Geçtiğimiz aylarda bir mekanda, bir kadının kafasında bardak kıran Çördük bir kez daha son haliyle gündeme geldi.