Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu "2 ablam daha var" diyerek ilk kez anlattı! İtirafları şoke etti: Ünlülerle zorla tanıştırılmaya götürülüyor...

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre konuşulmuştu. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu, katıldığı bir programda bugüne kadar anlatmadığı detaylardan bahsetti. Akpınar için "Eşinden dolayı benimle gizli gizli görüştüğü dönemler vardı" ifadelerini kullanan Nebioğlu, annesiyle ilgili söyledikleriyle şoke etti. İşte Duygu Nebioğlu'nun o açıklamaları...