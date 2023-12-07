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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu "2 ablam daha var" diyerek ilk kez anlattı! İtirafları şoke etti: Ünlülerle zorla tanıştırılmaya götürülüyor...

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre konuşulmuştu. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu, katıldığı bir programda bugüne kadar anlatmadığı detaylardan bahsetti. Akpınar için "Eşinden dolayı benimle gizli gizli görüştüğü dönemler vardı" ifadelerini kullanan Nebioğlu, annesiyle ilgili söyledikleriyle şoke etti. İşte Duygu Nebioğlu'nun o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 12:48 Güncelleme 07 Aralık 2023, 13:00
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu 2 ablam daha var diyerek ilk kez anlattı! İtirafları şoke etti: Ünlülerle zorla tanıştırılmaya götürülüyor... 1

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu 2 ablam daha var diyerek ilk kez anlattı! İtirafları şoke etti: Ünlülerle zorla tanıştırılmaya götürülüyor... 2

DNA testi ve mahkeme kararıyla Akpınar'ın öz kızı olduğunu resmiyete kavuşan Duygu Nebioğlu, konuk olduğu bir programda yaşadıklarını anlatmıştı.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu 2 ablam daha var diyerek ilk kez anlattı! İtirafları şoke etti: Ünlülerle zorla tanıştırılmaya götürülüyor... 3

Başka bir programda daha boy gösteren genç kadın, dikkat çeken açıklamalarına yenilerini ekledi. Gökhan Çınar'a konuşan Duygu Nebioğlu, Akpınar ile ilgili itiraflarda bulunurken annesi hakkında anlattıklarıyla kan dondurdu.

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