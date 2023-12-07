SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Cansu Tosun pembe eteğiyle öyle bir paylaşımda bulundu ki: Bana bunlarla gel dostum! Serenay Sarıkaya için “Merhabalaşırım” demişti

2018 yılında meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile dünyaevine giren bir çocuk annesi Cansu Tosun, geçen günlerde evli babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la yaşadığı yasak aşkla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Pembe eteği ile kamera karşısına geçen Tosun'un vücudunun esnekliğini görenler şaşıp kaldı. İşte Cansu Tosun'un o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 12:14 Güncelleme 07 Aralık 2023, 12:14
Cansu Tosun pembe eteğiyle öyle bir paylaşımda bulundu ki: Bana bunlarla gel dostum! Serenay Sarıkaya için “Merhabalaşırım” demişti 1

2018 yılında meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile dünyaevine giren bir çocuk annesi Cansu Tosun, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Cansu Tosun pembe eteğiyle öyle bir paylaşımda bulundu ki: Bana bunlarla gel dostum! Serenay Sarıkaya için “Merhabalaşırım” demişti 2

Tosun, geçen günlerde da evli babası Kenan Tosun'un yasak aşkıyla magazin gündeminde uzunca bir süre yer edindi.

Cansu Tosun pembe eteğiyle öyle bir paylaşımda bulundu ki: Bana bunlarla gel dostum! Serenay Sarıkaya için “Merhabalaşırım” demişti 3

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un evli olmasına rağmen Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı ve bu ilişki magazin dünyasında büyük ses getirdi.

SON DAKİKA