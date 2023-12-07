‘2023 Yılın Kişisi’ seçilen Taylor Swift yaşadığı dramı ilk kez anlattı: Ciddi anlamda dibe battım! Meğer Kim Kardashian ve Kanye West...

Son turnesinde bilet satış rekorları kıran dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, Time dergisi tarafından yılın kişisi ilan edildi. '2023 Yılın Kişisi' seçilen Taylor Swift, verdiği röportajda ise yıllar önce yaşadığı dramı anlattı. Kanye West'in kendine yaptıklarını bir bir anlatarak içini döken Swift, başka bir ülkeye taşındığını ve bir yıl evden çıkmadığını söyledi. Kim Kardashian detayı ise dikkat çekti. İşte Taylor Swift'in o açıklaması...