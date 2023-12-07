‘2023 Yılın Kişisi’ seçilen Taylor Swift yaşadığı dramı ilk kez anlattı: Ciddi anlamda dibe battım! Meğer Kim Kardashian ve Kanye West...

Son turnesinde bilet satış rekorları kıran dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, Time dergisi tarafından yılın kişisi ilan edildi. '2023 Yılın Kişisi' seçilen Taylor Swift, verdiği röportajda ise yıllar önce yaşadığı dramı anlattı. Kanye West'in kendine yaptıklarını bir bir anlatarak içini döken Swift, başka bir ülkeye taşındığını ve bir yıl evden çıkmadığını söyledi. Kim Kardashian detayı ise dikkat çekti. İşte Taylor Swift'in o açıklaması...
12 Grammy'nin aralarında olduğu sayısız ödülün sahibi Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift, 2023 yılına da damgasını vurdu. Time dergisi ise dünya çapında milyonlarca hayranı olan Swift'i yılın kişisi seçti.
Time derginin genel yayın yönetmeni, "Kendine ait bir dünya inşa ederek pek çok kişiye yer açtığı, hikayesini küresel bir efsaneye dönüştürdüğü ve umutsuzca ihtiyaç duyan bir topluma neşe getirdiği için Taylor Swift, Time'ın 2023 Yılın Kişisi oldu" şeklinde yazdı.
Forbes'un "En Güçlü Kadınlar" listesinde de beşinci olan Taylor Swift, Spotify'da tüm dünyanın en çok dinlediği sanatçı olmaya değin say say bitmeyecek başarılara imza attı.