Metin Akpınar’ın 35 yıl sonra ortaya çıkan biyolojik kızı Duygu Nebioğlu seneler sonra bakıcısına ulaştı: Sen nasıl bir kadınsın

Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, önceki gün bir programa katılarak yaşadıklarını anlattı. Biyolojik annesi tarafından iki aylıkken Adile Şener'e emanet edildiklerini dile getiren Nebioğlu, canlı yayın sırasında bakıcısını bulmak istediğini dile getirdi. Nebioğlu, "Umarım hayattadır" dediği bakıcı Adile Şener'e ulaştığını duyurdu. İşte Duygu Nebioğlu'nun o paylaşımı...
1987 yılında Suphiye Ormancı ile Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşadığını iddia eden Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları ortaya çıktı.
DNA testi ve mahkeme kararıyla Metin Akpınar'ın kızı olduğu kesinlik kazanan Duygu Nebioğlu, önceki gün katıldığı bir programda yaşadığı zorlu süreci tüm detayıyla anlattı.
Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınan ve hayat hikayesini canlı yayında anlatan Duygu Nebioğlu, biyolojik annesinin kendisi ile ikiz kardeşini iki aylıkken bizi Kemer'de yaşayan Adile Şener ve Emin Şener'e emanet ettiğini dile getirdi.