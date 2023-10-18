Metin Akpınar’ın 35 yıl sonra ortaya çıkan biyolojik kızı Duygu Nebioğlu seneler sonra bakıcısına ulaştı: Sen nasıl bir kadınsın

1 1987 yılında Suphiye Ormancı ile Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşadığını iddia eden Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları ortaya çıktı.

2 DNA testi ve mahkeme kararıyla Metin Akpınar'ın kızı olduğu kesinlik kazanan Duygu Nebioğlu, önceki gün katıldığı bir programda yaşadığı zorlu süreci tüm detayıyla anlattı.