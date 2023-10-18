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Engin Polat’la kara para akladıkları iddia edilen Dilan Polat ağlayarak ‘sahte’ demişti! Altınlı fincanın gerçek fiyatı ortaya çıktı!

Gösterişli lüks hayatının hemen hemen her detayını sosyal medyada yayınlayan Dilan Polat, eşi Engin Polat ile kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla gündeme geldi. Ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçerken Polat, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dilan Polat, kara para aklama iddialarının ardından altınlı fincanın sahte olduğunu gözyaşları içinde dile getirdi. Şimdi ise fincanın gerçek fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 12:52 Güncelleme 18 Ekim 2023, 13:06
Engin Polat’la kara para akladıkları iddia edilen Dilan Polat ağlayarak ‘sahte’ demişti! Altınlı fincanın gerçek fiyatı ortaya çıktı! 1

Dilan Polat, eşi Engin Bolat'la birlikte zengin ve şaşalı hayatlarını sosyal medya üzerinde paylaşarak sık sık gündeme geldi.

Engin Polat’la kara para akladıkları iddia edilen Dilan Polat ağlayarak ‘sahte’ demişti! Altınlı fincanın gerçek fiyatı ortaya çıktı! 2

İkili, son dönemlerde ise kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla adlarından söz ettirdi.

Engin Polat’la kara para akladıkları iddia edilen Dilan Polat ağlayarak ‘sahte’ demişti! Altınlı fincanın gerçek fiyatı ortaya çıktı! 3

Polat ailesi ile alakalı sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçti.

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