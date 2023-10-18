Camdaki Kız'ın Nalan'ı oyunculuğu bir köşeye attı yeni işi için kolları bir güzel sıvadı! Burcu Biricik ve eşi...

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik yeni işi için kolları sıvadı... Bir ekran efsanesine dönüşen Camdaki Kız'ın geçen sezon final yapmasının ardından bir süredir sessizliğe gömülen Burcu Biricik, şimdilik oyunculuğu bırakıp başka bir sektöre adım atacak. İşte Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in yeni işi...
Son olarak Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik yeni işi için kolları sıvadı.
Kırmızı Oda, Hayat Şarkısı, Kuzgun gibi dizilerde rol alan Burcu Biricik en son Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Dizideki performansı ile beğeni toplayan Biricik Nalan karakterine hayat verdi.
Sevilen yapımın final yapmasının ardından dinlenen Biricik'in ticarete atıldığı ortaya çıktı.