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Estetikle bambaşka birine dönüşen Tuğçe Özbudak’tan canlı yayında itiraf! Son hali yine gündemde! Adanalı'nın Pınar'ıydı...

Adanalı dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen Özbudak, konuk olduğu bir canlı yayında değişimi hakkında konuştu. Canlı yayında kendisine "Bu kadar estetiğe gerek var mıydı?" sorusunu soran Özbudak'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu. İşte Tuğçe Özbudak'ın o açıklaması...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 12:07 Güncelleme 17 Ekim 2023, 12:29
Estetikle bambaşka birine dönüşen Tuğçe Özbudak’tan canlı yayında itiraf! Son hali yine gündemde! Adanalı’nın Pınar’ıydı... 1

Tuğçe Özbudak, başrollerini Oktay Kaynarca, Selin Demiratar, Mehmet Akif Alakurt ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Adanalı dizisindeki Pınar karakteriyle hafızalara kazındı.

Estetikle bambaşka birine dönüşen Tuğçe Özbudak’tan canlı yayında itiraf! Son hali yine gündemde! Adanalı’nın Pınar’ıydı... 2

Ünlü oyuncu, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Estetikle bambaşka birine dönüşen Tuğçe Özbudak’tan canlı yayında itiraf! Son hali yine gündemde! Adanalı’nın Pınar’ıydı... 3

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen Özbudak, konuk olduğu bir canlı yayında değişimi hakkında konuştu.

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