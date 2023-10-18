Aydan Şener güzelllik sırrı 'Uyumak' "Estetik salonlarından uzak duruyorum" diyen Yeşilçam'ın yaşlanmayan güzeli...

Yeşilçam'ın yaşlanmayan güzeli Aydan Şener, güzellik sırrını açıkladı sosyal medya sallandı... 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasındaki 'Feride' karakteriyle hafızalara kazınan Aydan Şener, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Yıllara meydan okuyan usta oyuncu verdiği bir röportajda güzellik sırrını açıkladı. İşte ayrıntılar.