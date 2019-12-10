Mesut Özil'in sırrı annesinin verdiği mektupta saklı: Bunu yapmazsan oğlum değilsin!

Arsenal'de oynayan yıldız futbolcu Mesut Özil, yardımseverliliği ve Osmanlı tarihine olan ilgisiyle biliniyor. Eskiden fakir bir aileye sahip olan Mesut Özil, yokluğu çok iyi biliyor. 31 yaşındaki Mesut Özil'in annesi Gülizar Özil, o zamanler günde ili temizlik işine gidiyordu. Yaşadıkları zor günleri unutmayan futbolcu, Almanya'da 10 yıl boyunca eski okuluna para yardımı yaptı. Binlerce yoksul çocuğun da ihtiyacını karşıladı. Mesut Özil'İn annesi Gülizar Özil hakkında yıllar sonra bir gerçek ortaya çıktı. Türk asıllı Alman yıldız Devrek Stadı'nın yanına 3 katlı Futbol Akademisi yaptırmak için 7 milyon TL yatırım yaptı. Tesis Mayıs ayında hazır olacak. Mesut'un Devrek Devlet Hastanesi'nin temeli için de 7 milyon TL bağış yaptığı ortaya çıktı. Mesut ayrıca dünyanın birçok noktasındaki yardıma muhtaç insanları da unutmuyor. Tüm bunların altında annesinin bir öğüdü yatıyor. Gülizar Özil'in yıldız futbolcuya yazdığı ve ünlü futbolcunun evinin duvarına astığı mektup ise, "...oğlum değilsin." cümlesi ile bitiyor.

10.12.2019 14:35 - Son Güncelleme: 10.12.2019 14:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





