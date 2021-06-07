Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin yeni imajı sosyal medyada bomba etkisi yarattı! Görenler gözlerine inanamadı herkes onu konuştu
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin yeni imajı sosyal medyada bomba etkisi yarattı! Görenler gözlerine inanamadı… Ünlü futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçen yıl kızı Eda'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Amine Gülşe, imaj değiştirdi. 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, "Bazen değişiklik gerekir" diyerek yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını boyattı. Tescilli güzelin son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Gülşe'nin yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Amine Gülşe'nin son hali…
07.06.2021 23:54
- Son Güncelleme: 07.06.2021 23:59
Mesut Özil ile 2019 yılında nikah masasına oturan2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2020'nin Mart ayında ise kızı Eda'yı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı.
Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Gülşe, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Gülşe, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını boyatan güzel oyuncu, yeni imajını "Bazen değişiklik gerekir" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Gülşe'nin yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, "Güzele ne yakışmaz", "Harika görünüyorsun" yorumlarını yaparak ünlü oyuncunun yeni imajına övgü yağdırdı.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise Amine Gülşe'ye koyu renk saçın daha çok yakıştığını belirterek eski halinin daha iyi olduğunu söyledi.