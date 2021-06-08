Bikiniyle yakalanan Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada meydan okudu! Sıfır makyaj yakın çekim paylaştı yer yerinden oynadı
Bikiniyle yakalanan Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada meydan okudu! 'Alev Alev' dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Dilan Çiçek Deniz, siyah bikinisiyle deniz girerken objektiflere yansımıştı. Bikinili görüntüleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncu, şimdi ise makyajsız yakın çekim yaptığı videosuyla sosyal medyayı salladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ve o anları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Deniz, doğal güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in makyajsız halleri…
08.06.2021 00:27
- Son Güncelleme: 08.06.2021 00:41
'Alev Alev' dizisinin finalinden sonra Dilan Çiçek Deniz, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle denize girerken basın mensupları tarafından görüntülendi.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun tatil pozu magazin gündemine bomba gibi düştü. Dilan Çiçek Deniz'in gündem olan bikinili görüntülerinin ardından yaptığı paylaşım ise çok konuşuldu.
Deniz, sosyal medya hesabında sıfır makyaj çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu. Bir sonraki paylaşımında ise makyajsız yakın çekim videosunu yayınlayan oyuncu, güzelliğiyle adeta meydan okudu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek Deniz'i iltifat yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncu, makyajsız haliyle takipçilerinden tam not aldı.
İşte başta Dilan Deniz Çiçek olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…