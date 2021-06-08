Bikiniyle yakalanan Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada meydan okudu! Sıfır makyaj yakın çekim paylaştı yer yerinden oynadı

Bikiniyle yakalanan Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada meydan okudu! 'Alev Alev' dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Dilan Çiçek Deniz, siyah bikinisiyle deniz girerken objektiflere yansımıştı. Bikinili görüntüleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncu, şimdi ise makyajsız yakın çekim yaptığı videosuyla sosyal medyayı salladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ve o anları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Deniz, doğal güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in makyajsız halleri…

08.06.2021 00:27 - Son Güncelleme: 08.06.2021 00:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





