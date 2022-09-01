Görgüzel ’Hamdi bana taktı’ demişti! Selen Görgüzel iç çamaşırsız dans etti kasığının açılmasını umursamadı!

Oyuncu Selen Görgüzel arkadaşları ile partiledi. İç çamaşırsız, kasığına kadar dekolteli kıyafetiyle dakikalarca dans eden Görgüzel o anları sosyal medya hesabından paylaştı yer yerinden oynadı. 43 yaşındaki oyuncu, Hamdi Alkan ile olan 9 yıllık evliliğinin sonlanması hakkında, ''Yıllarca emek ettiğiniz hayatın bir günde bitmesi, her ne kadar bitmesi gerekiyor olsa bile insanın canını acıtıyor. Ben mahkemeden çıktım hıçkıra hıçkıra ağladım. Canım acıyorsa ağlarım. Üzüldüm çünkü… Benim acıma bu kadar duyarsız davranılması üzdü. O evden çıkarken tekrar geri gelecekmişim, tatile gidiyormuşum gibi hissettim'' demişti. İşte o video ve röportajın tamamı...