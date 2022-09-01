Görgüzel 'Hamdi bana taktı' demişti! Selen Görgüzel iç çamaşırsız dans etti kasığının açılmasını umursamadı!
Hamdi Alkan ile olan 9 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Selen Görgüzel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Görgüzel son olarak dakikalarca dans ettiği videosunu paylaştı.
Oyuncu Selen Görgüzel arkadaşları ile partiledi. İç çamaşırsız, kasığına kadar dekolteli kıyafetiyle dakikalarca dans eden Görgüzel o anları sosyal medya hesabından paylaştı yer yerinden oynadı. 43 yaşındaki oyuncu, Hamdi Alkan ile olan 9 yıllık evliliğinin sonlanması hakkında, ''Yıllarca emek ettiğiniz hayatın bir günde bitmesi, her ne kadar bitmesi gerekiyor olsa bile insanın canını acıtıyor. Ben mahkemeden çıktım hıçkıra hıçkıra ağladım. Canım acıyorsa ağlarım. Üzüldüm çünkü… Benim acıma bu kadar duyarsız davranılması üzdü. O evden çıkarken tekrar geri gelecekmişim, tatile gidiyormuşum gibi hissettim'' demişti. İşte o video ve röportajın tamamı...
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel, şimdilerde sık sık arkadaşlarıyla biraraya gelerek parti yapıyor.
Sünnet derisinden cilt bakımı yaptırmasıyla da çok konuşulan Selen Görgüzel, siyah küçük mayosuyla da Kardashian kardeşlere benzetilmişti. Bu benzetmeyi komik bulan şarkıcı ve oyuncu "Her yer meydanda yazık" yorumuna ise tepkisiz kalmamıştı.
Selen Görgüzel o yoruma "Çıplaklık fiziksel boyutta yaşayan sizler için rahatsız edici olabilir, etten kemikten ziyade bilinçsel konuların dikkatini çekmesi dileğimle" yanıtını vermişti.