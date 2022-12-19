Messi ile poz veren Nusret'ten bomba kareler! 2022 Dünya Kupası'nda sahaya indi, işte o anlar...

ARJANTİLİ FUTBOLCULARIN SEVİNCİNE ORTAK OLDU

2022 Dünya Kupası ise Arjantin'in efsane oyuncusu 10 numaralı Lionel Messi tarafından havaya kaldırılırken takım arkadaşları da o anlarda çığlık çığlığaydı. Bu anları milyonlarca izleyici ekran başından takip etti. Arjantinli futbolcuların saha içinde de sevinçleri oldukça fazlaydı.