Messi ile poz veren Nusret'ten bomba kareler! 2022 Dünya Kupası'nda sahaya indi işte o anlar
Messi ile poz veren Nusret'ten bomba kareler! 2022 Dünya Kupası'nda bomba görüntü! Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in zaferini sahaya inerek kutladı. Birçok Arjantinli futbolcuyla sahada çektirdiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından paylaşan Nusret'in Messi ile paylaştığı kareler kısa sürede gündem oldu.
Dün Katar'da oynanan FIFA 2022 Dünya Kupası final karşılaşmasında Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Final karşılaşmasını penaltı atışlarıyla kazanan Arjantin, 2022 Dünya Kupası şampiyonu olurken, Nusret de o karşılaşmadaydı ve sahaya indi.
ARJANTİLİ FUTBOLCULARIN SEVİNCİNE ORTAK OLDU
2022 Dünya Kupası ise Arjantin'in efsane oyuncusu 10 numaralı Lionel Messi tarafından havaya kaldırılırken takım arkadaşları da o anlarda çığlık çığlığaydı. Bu anları milyonlarca izleyici ekran başından takip etti. Arjantinli futbolcuların saha içinde de sevinçleri oldukça fazlaydı.
Sosyal medyada ise ilginç bir görüntü gündem oldu. Bu ilginç görüntü ünlü restoran sahibi Nusret'e aitti. Ünlü restoran sahibi Nusret'in Dünya Kupası finalinin ardından sahaya inerek Arjantinli oyuncuların sevincine ortak olduğu fotoğraf kareleri sosyal medyada oldukça paylaşıldı.
DÜNYA KUPASI ELİNDE!
Nusret'in Arjantinli futbolcularla tek tek fotoğraf kareleri çektirdiğini gösteren kareler ve dünya kupasını eline alışı gibi anların fotoğrafları sosyal medyada hâlâ paylaşılıyor. Nusret'in Instagram hesabından ise birçok Arjantinli futbolcuyla sahada çektirdiği fotoğraf kareleri ve videolar mevcut.