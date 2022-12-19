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Haberler Magazin 2 ay önce aynı yastığa baş koymuşlar! Sipahi'nin Ezgi'si Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla evlenmiş!

2 ay önce aynı yastığa baş koymuşlar! Sipahi'nin Ezgi'si Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla evlenmiş!

Yargı, Aşk Laftan Anlamaz ve son olarak da Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Başak Gümülcinelioğlu hakkında bir çok soru gündeme geldi. Dizi severler Gümülcinelioğlu'nun özel hayatını mercek altına aldı. Ünlü oyuncunun eşi tanıdık çıktı. Çiftin daha önce aynı dizide birlikte rol aldığınu duyan şaştı kaldı. Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak meğer geçtiğimiz Ekim ayında nikah masasına oturmuş. İşte detaylar...

19.12.2022 16:22 - Son Güncelleme: 19.12.2022 16:46
2 ay önce aynı yastığa baş koymuşlar! Sipahi’nin Ezgi’si Başak Gümülcinelioğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla evlenmiş!

Sipahi dizisinde Ezgi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun özel hayatı hakkında bilgiler sıkça araştırılmaya başlandı.

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2 ay önce aynı yastığa baş koymuşlar! Sipahi’nin Ezgi’si Başak Gümülcinelioğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla evlenmiş!

Başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun evli olduğunu duyan şaşkınlığını gizleyemedi. Geçtiğimiz Ekim ayında dünyaevine giren Gümülcinelioğlu'nun eşi çok merak edildi.

2 ay önce aynı yastığa baş koymuşlar! Sipahi’nin Ezgi’si Başak Gümülcinelioğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla evlenmiş!

Sipahi dizisinden önce Yargı dizisinde Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu, uzun zamandır birlikte olduğu oyuncunun meslekteşi Çağrı Çıtanak ile 10 Ekim'de dünyaevine girdiği ortaya çıktı.

2 ay önce aynı yastığa baş koymuşlar! Sipahi’nin Ezgi’si Başak Gümülcinelioğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla evlenmiş!

31 yaşındaki oyuncunun eşi Çağrı Çıtanak, 2010'da yayınlanan Küçük Sırlar dizisi ile tanınmaya başlandı. 10 yaşından beri oyunculuk eğitimi alan Çağrı Çıtanak, kariyeri boyunca başarılı yapımlarda rol aldı. Çağrı Çıtanak, Vatanım Sensin dizisindeki rolü ile oldukça sevildi.

2 ay önce aynı yastığa baş koymuşlar! Sipahi’nin Ezgi’si Başak Gümülcinelioğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla evlenmiş!

Aslen Hataylı olan oyuncu Çağrı Çıtanak, 29 Kasım 1990 yılında Hatay'da doğdu. Çağrı Çıtanak, ilk oyunculuk eğitimini Antakya Belediyesi'ne ait Şehir Tiyatrosu'nda aldı. 32 yaşındaki oyuncu üniversiteyi ise İstanbul'da okudu.

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