2 ay önce aynı yastığa baş koymuşlar! Sipahi’nin Ezgi’si Başak Gümülcinelioğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla evlenmiş!

31 yaşındaki oyuncunun eşi Çağrı Çıtanak, 2010'da yayınlanan Küçük Sırlar dizisi ile tanınmaya başlandı. 10 yaşından beri oyunculuk eğitimi alan Çağrı Çıtanak, kariyeri boyunca başarılı yapımlarda rol aldı. Çağrı Çıtanak, Vatanım Sensin dizisindeki rolü ile oldukça sevildi.