2 ay önce aynı yastığa baş koymuşlar! Sipahi'nin Ezgi'si Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla evlenmiş!
Yargı, Aşk Laftan Anlamaz ve son olarak da Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Başak Gümülcinelioğlu hakkında bir çok soru gündeme geldi. Dizi severler Gümülcinelioğlu'nun özel hayatını mercek altına aldı. Ünlü oyuncunun eşi tanıdık çıktı. Çiftin daha önce aynı dizide birlikte rol aldığınu duyan şaştı kaldı. Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak meğer geçtiğimiz Ekim ayında nikah masasına oturmuş. İşte detaylar...
19.12.2022 16:22 - Son Güncelleme: 19.12.2022 16:46
Sipahi dizisinde Ezgi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun özel hayatı hakkında bilgiler sıkça araştırılmaya başlandı.
Başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun evli olduğunu duyan şaşkınlığını gizleyemedi. Geçtiğimiz Ekim ayında dünyaevine giren Gümülcinelioğlu'nun eşi çok merak edildi.
Sipahi dizisinden önce Yargı dizisinde Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu, uzun zamandır birlikte olduğu oyuncunun meslekteşi Çağrı Çıtanak ile 10 Ekim'de dünyaevine girdiği ortaya çıktı.