Hababam Sınıfı'nın ürkek ceylanıydı! Semra Hoca'nın son hali şoke etti! Semra Özdamar şimdilerde bakın ne iş yapıyor

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde canlandırdığı Semra Hoca rolü ile hafızalara kazınan Semra Özdamar, usta oyuncular Kemal Sunal, Münir Özkul ve Adile Naşit ile aynı projede yer alarak Türk sinemasında iz bıraktı. Sinema kariyerine genç yaşta son veren Özdamar, bu dönemin ardından başka bir mesleğe yöneldi. Hababam Sınıfı'nın kara kaşlı, kara gözlü ürkek ceylanı Semra Hoca'nın son hali, yıllar sonra ortaya çıktı ve bu değişim oldukça dikkat çekti.