’’Meşaleyi almana da gerek yok’’ Acun Ilıcalı yarışmacıyı dövmekten beter etti! Survivor tarihine damga vuran diskalifiye! Merve, Asena, Halil...

Survivor tarihinde böylesi görülmedi, diskalifiye şoku herkesin ağzını açık bıraktı! Survivor 2023'ün 65. bölüm fragmanını izleyenler dumura uğradı. Acun Ilıcalı'nn bir yarışmacıya sarf ettiği sözler fragmana damga vurdu. Ilıcalı'nın ''Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musunuz. Bugün yaşaanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde. Nasıl birisindir?'' sözlerini kime söylediği merak konusu oldu. İşte detaylar...