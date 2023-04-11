''Meşaleyi almana da gerek yok'' Acun Ilıcalı yarışmacıyı dövmekten beter etti! Survivor tarihine damga vuran diskalifiye! Merve, Asena, Halil...
Survivor yarışmasının 65. bölüm fragmanını izleyenler hemen internet arama motorlarında, ''Acun Ilıcalı kimi, hangi yarışmacıyı kovdu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ilıcalı o yarışmacının biletini kesti. Yarışmacının yaptıkları sonrası ünlü sunucu, "Hayretler içerisindeyim" deyip Survivor'dan kovdu. Arkadaşlarıyla vedalaşmasına bile izin vermeyen Acun Ilıcalı o yarışmacıyı konseyden kapı dışarı etti. Peki kim bu yarışmacı?
Survivor tarihinde böylesi görülmedi, diskalifiye şoku herkesin ağzını açık bıraktı! Survivor 2023'ün 65. bölüm fragmanını izleyenler dumura uğradı. Acun Ilıcalı'nn bir yarışmacıya sarf ettiği sözler fragmana damga vurdu. Ilıcalı'nın ''Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musunuz. Bugün yaşaanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde. Nasıl birisindir?'' sözlerini kime söylediği merak konusu oldu. İşte detaylar...
SURVİVOR TARİHİNE DAMGA VURAN DİSKALİFİYE ŞOKU!
Survivor 2023'ün yeni bölüm fragmanı herkesi şoke etti.
Fragmanda, Acun Ilıcalı'nın büyük kızgınlıkla bir yarışmacıya dönerek hemen konseyi terk etmesini söylediği görülüyor.