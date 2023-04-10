RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat'ı Berk Oktay bakın aslen nereli çıktı! Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la evliliğine gıptayla bakılan Berk Oktay meğer...

Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat'ı Berk Oktay bakın aslen nereli çıktı! Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la evliliğine gıptayla bakılan Berk Oktay meğer...

Oyuncu kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay, Tuğçe Açıkgöz, Esra Dermancıoğlu, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Altan Erkekli gibi isimleri bulunduran Bir Küçük Gün Işığı, pazartesi akşamları reytinglere damgasını vuruyor. Dizinin başrolü Berk Oktay günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'la evliliğine gıptayla bakılan 40 yaşındaki yakışıklı oyuncu bakın aslen nereli çıktı. İşte detaylar...

10.04.2023 13:52 - Son Güncelleme: 10.04.2023 13:52
Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay bakın aslen nereli çıktı! Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’la evliliğine gıptayla bakılan Berk Oktay meğer...

Fırat zeki, çalışkan, dürüst, güvenilir bir adam. Arkan Holding'in yönetim kurulu başkanı, annesi Ümran'ın gözbebeği, ailenin geleceğidir. Fırat ailesini gözünden sakınırken omuzlarına taşıması hiç de kolay olmayan yükler alır. Elif'le tanıştıktan sonra hayatı hiç ummadığı kadar karışır ama aşk her zorluğu aşması için ona gereken gücü verir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay bakın aslen nereli çıktı! Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’la evliliğine gıptayla bakılan Berk Oktay meğer...

2000-2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve dünyaca ünlü pek çok markayla çalıştı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay bakın aslen nereli çıktı! Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’la evliliğine gıptayla bakılan Berk Oktay meğer...

2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşme imzaladı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay bakın aslen nereli çıktı! Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’la evliliğine gıptayla bakılan Berk Oktay meğer...

Şimdilerde oyunculuğu yanı sıra meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'la olan evliliğien gıptayla bakılan Berk Oktay hakkında araştırma yapanlar en çok nereli olduğunu merak etti. İşte başta Berk Oktay olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay bakın aslen nereli çıktı! Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’la evliliğine gıptayla bakılan Berk Oktay meğer...

AFRA SARAÇOĞLU
Balıkesir

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