Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat'ı Berk Oktay bakın aslen nereli çıktı! Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la evliliğine gıptayla bakılan Berk Oktay meğer...
Oyuncu kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay, Tuğçe Açıkgöz, Esra Dermancıoğlu, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Altan Erkekli gibi isimleri bulunduran Bir Küçük Gün Işığı, pazartesi akşamları reytinglere damgasını vuruyor. Dizinin başrolü Berk Oktay günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'la evliliğine gıptayla bakılan 40 yaşındaki yakışıklı oyuncu bakın aslen nereli çıktı. İşte detaylar...
10.04.2023 13:52 - Son Güncelleme: 10.04.2023 13:52
Fırat zeki, çalışkan, dürüst, güvenilir bir adam. Arkan Holding'in yönetim kurulu başkanı, annesi Ümran'ın gözbebeği, ailenin geleceğidir. Fırat ailesini gözünden sakınırken omuzlarına taşıması hiç de kolay olmayan yükler alır. Elif'le tanıştıktan sonra hayatı hiç ummadığı kadar karışır ama aşk her zorluğu aşması için ona gereken gücü verir.
Şimdilerde oyunculuğu yanı sıra meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'la olan evliliğien gıptayla bakılan Berk Oktay hakkında araştırma yapanlar en çok nereli olduğunu merak etti. İşte başta Berk Oktay olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.