Engin Akyürek'i görenlerin ağzı açık kaldı meğer o da estetikliymiş! Sosyal medya yıkıldı: "Saçı bu yüzden kısalmış demek..."
Engin Akyürek'i görenlerin ağzı açık kaldı meğer o da estetikliymiş! Sosyal medya Engin Akyürek'in eski halini konuşuyor. Yıllar önce uzun saçlarıyla dikkat çeken Engin Akyürek radikat bir kararla Instagram hesabı açmış ve paylaşımlarıyla kısa sürede çok sayıda takipçi ve beğeni alan isim olmuştu. Oyunculuğunun yanısıra gözlerden uzak bir yaşam sürmesi ve karizması ile de sık sık adından söz ettiren Engin Akyürek'in estetiksiz hali yeniden gündem oldu.
10.04.2023 12:32 - Son Güncelleme: 10.04.2023 12:46
"SAÇI BU YÜZDEN KISALMIŞ DEMEK..."
Engin Akyürek'i görenlerin ağzı açık kaldı meğer o da estetikliymiş! Sosyal medya yıkıldı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Engin Akyürek eski haliyle sosyal medya gündeminde.