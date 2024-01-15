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Meryem'e zam geldi! Estetikleriyle gündemden düşmeyen Meryem Uzerli'nin istediği ücret akıllara zarar!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla izleyici ile buluşan Meryem Uzerli, yüzündeki değişimle gündem olmuştu. Yaptırdığı estetik operasyonla dikkat çeken Uzerli bu kez istediği reklam ücretiyle gündemde. Uzerli, reklam için markalardan istediği ücreti iki katına çıkardı.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 16:48 Güncelleme 15 Ocak 2024, 17:05
Meryem’e zam geldi! Estetikleriyle gündemden düşmeyen Meryem Uzerli’nin istediği ücret akıllara zarar! 1

Oyuncu Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

Meryem’e zam geldi! Estetikleriyle gündemden düşmeyen Meryem Uzerli’nin istediği ücret akıllara zarar! 2

Meryem Uzerli, şu sıralar Almanya'nın başkenti Berlin ve İstanbul arasında mekik dokuyor.

Meryem’e zam geldi! Estetikleriyle gündemden düşmeyen Meryem Uzerli’nin istediği ücret akıllara zarar! 3

Son dönemde yurt dışında katıldığı büyük organizasyonlar ve Türkiye'deki programlar nedeniyle sık sık gündeme gelen oyuncu, daha önce reklam için 10 milyon lira talep ediyordu.

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