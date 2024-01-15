Meryem'e zam geldi! Estetikleriyle gündemden düşmeyen Meryem Uzerli'nin istediği ücret akıllara zarar!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla izleyici ile buluşan Meryem Uzerli, yüzündeki değişimle gündem olmuştu. Yaptırdığı estetik operasyonla dikkat çeken Uzerli bu kez istediği reklam ücretiyle gündemde. Uzerli, reklam için markalardan istediği ücreti iki katına çıkardı.