Sahte Kabadayı’nın yıldızı Suna Selen’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o ünlü ismin annesiymiş...

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Sahte Kabadayı dizisinde şarkıcı rolünü canlandıran Suna Selen'in hayatı merak edildi. Bir dönem Yeşilçam efsanelerinden Münir Özkul ile evli olan ünlü oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. Selen'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanların ise ağzı açık kaldı. Bakın Suna Selen'in kızı hangi oyuncuymuş...
Kemal Sunal, Kazım Kartal, Yavuz Selekman ve Mümtaz Ener gibi isimlerin yer aldığı, 1976 yapımı Sahte Kabadayı'da şarkıcı rolüyle izleyici karşısına çıkan Suna Selen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Bir dönem Yeşilçam yıldızı Münir Özkul ile evli olan Selen'in özellikle ailesi merak edildi.
Selen'in ünlü oyuncunun annesi olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.