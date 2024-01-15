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"Basmışım botoksu" Rafet El Roman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! "Lanet olsun doğuştan karizmatiğim" demişti

Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası Rafet El Roman, "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti... Şimdilerde genç sevgilisiyle etkinliklerde boy gösteren Rafet El Roman son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Daha önce "Lanet olsun doğuştan karizmatiğim" diyen El Roman sosyal medyanın diline düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 17:35 Güncelleme 15 Ocak 2024, 17:35
Basmışım botoksu Rafet El Roman’ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Lanet olsun doğuştan karizmatiğim demişti 1

İki kızı olan şarkıcı Rafet El Roman aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Basmışım botoksu Rafet El Roman’ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Lanet olsun doğuştan karizmatiğim demişti 2

El Roman bu kez yüzündeki akıllara zarar değişimle gündemde.

Basmışım botoksu Rafet El Roman’ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Lanet olsun doğuştan karizmatiğim demişti 3

2.sayfa tarafından paylaşılan gönderinin altına yorum ve beğeni yağdı.

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