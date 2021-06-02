Meryem Uzerli'nin son haline bakın! Yeni tarzını paylaştı sosyal medyayı yaktı geçti gören dönün bir daha baktı
Meryem Uzerli'nin son haline bakın! Yeni tarzını paylaştı sosyal medyayı yaktı geçti… Muhteşem Yüzyıl dizisinde can verdiği Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına almıştı. Yaşamını Berlin'de sürdüren çiçeği burnunda anne Meryem Uzerli, doğum sonrası minik kızıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Uzerli şimdi ise yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Uzerli'nin son hali dikkat çekerken paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin son hali…
02.06.2021 18:05
- Son Güncelleme: 02.06.2021 18:07