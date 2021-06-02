Vav TV İzle

Meryem Uzerli'nin son haline bakın! Yeni tarzını paylaştı sosyal medyayı yaktı geçti gören dönün bir daha baktı

Meryem Uzerli'nin son haline bakın! Yeni tarzını paylaştı sosyal medyayı yaktı geçti… Muhteşem Yüzyıl dizisinde can verdiği Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına almıştı. Yaşamını Berlin'de sürdüren çiçeği burnunda anne Meryem Uzerli, doğum sonrası minik kızıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Uzerli şimdi ise yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Uzerli'nin son hali dikkat çekerken paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin son hali…

02.06.2021 18:05 - Son Güncelleme: 02.06.2021 18:07
Meryem Uzerli'nin son haline bakın! Yeni tarzını paylaştı sosyal medyayı yaktı geçti gören dönün bir daha baktı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde can verdiği Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meryem Uzerli'nin son haline bakın! Yeni tarzını paylaştı sosyal medyayı yaktı geçti gören dönün bir daha baktı

Yaşamını Belin'de sürdüren çiçeği burnunda anne Meryem Uzerli, doğum sonrası minik kızıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

Meryem Uzerli'nin son haline bakın! Yeni tarzını paylaştı sosyal medyayı yaktı geçti gören dönün bir daha baktı

Güzel oyuncu şimdi ise son haliyle gündem oldu. Saçlarını kıvırcık yaptıran Uzerli, yeni imajını 6,7 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaştı.

Meryem Uzerli'nin son haline bakın! Yeni tarzını paylaştı sosyal medyayı yaktı geçti gören dönün bir daha baktı

Kıvırcık haliyle yeni imajı çok beğenilen Meryem Uzerli'ye kısa sürede binlerce beğeni yağdı. Takipçileri ünlü oyuncuya övgü yağdırdı.

Meryem Uzerli'nin son haline bakın! Yeni tarzını paylaştı sosyal medyayı yaktı geçti gören dönün bir daha baktı

İşte Meryem Uzerli'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…