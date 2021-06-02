Bengü ikinci bebeğine bakın hangi ismi verecek! 4 aylık hamile olan şarkıcı ilk kez açıkladı duyanlar inanamadı
Bengü ikinci bebeğine bakın hangi ismi verecek! 4 aylık hamile olan şarkıcı ilk kez açıkladı… Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Bengü, geçen Ramazan Bayramı'nda aile pozunu Instagram sayfasında yayınlayarak ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. Önceki gün bir AVM'de görüntülen42 yaşındaki ünlü şarkıcı, bebeğinin ismini ilk kez açıkladı. Bengü'nün bebeğine vereceği isim ise duyanları şoke etti. İşte detaylar…
02.06.2021 18:41
- Son Güncelleme: 02.06.2021 18:41
Şarkıcı Bengü, geride bıraktığımız gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde kameralara takıldı. Yeğeni ile birlikte alışveriş yapan ve karnının iyice belirginleştiği görülen Bengü, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı, "Haberi ilk duyduğumuzda çok mutlu olduk" dedi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Bengü, bebeğinin ismini ise ilk kez açıkladı.
Oğluna isim olarak eşi Selim Selimoğlu'nun adını vermeyi düşündüklerini belirten Bengü, şu ifadeleri kullandı: "İsim olarak, soyadımız Selimoğlu olduğu için junior 'Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık"
Hamileliği hakkında da konuşan şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci çocukta daha çok olur' dediler ama oğlum iyi bakıyor annesine. Şu ana kadar bir durum olmadı"
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü'nün kızı Zeynep ise merak konusu oldu. İşte başta Bengü olmak üzere ünlü isimlerin çocukları…