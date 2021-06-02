Bengü ikinci bebeğine bakın hangi ismi verecek! 4 aylık hamile olan şarkıcı ilk kez açıkladı duyanlar inanamadı

Oğluna isim olarak eşi Selim Selimoğlu'nun adını vermeyi düşündüklerini belirten Bengü, şu ifadeleri kullandı: "İsim olarak, soyadımız Selimoğlu olduğu için junior 'Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık"