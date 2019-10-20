Meryem Uzerli'nin öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki... Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi

Meryem Uzerli'nin yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı, estetik iddiaları bu görüntülerle iyice alevlendi. Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan ve Türkiye'de ün kazanan 36 yaşındaki Meryem Uzerli estetik yaptırdığını inkar etse de gerçek ortaya çıktı. Son 10 yılda 4 kez dudak, 3 kez çene, 2 kez yanak dolgusu yaptıran Meryem Uzerli yüzünde vitamin iğnesi dışında bir müdahalenin olmadığını söyledi. Meryem Uzerli'nin son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti. İşte sevilen oyuncu Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi...

20.10.2019 14:15 - Son Güncelleme: 20.10.2019 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





