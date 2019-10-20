Meryem Uzerli'nin öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki... Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi
Meryem Uzerli'nin yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı, estetik iddiaları bu görüntülerle iyice alevlendi. Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan ve Türkiye'de ün kazanan 36 yaşındaki Meryem Uzerli estetik yaptırdığını inkar etse de gerçek ortaya çıktı. Son 10 yılda 4 kez dudak, 3 kez çene, 2 kez yanak dolgusu yaptıran Meryem Uzerli yüzünde vitamin iğnesi dışında bir müdahalenin olmadığını söyledi. Meryem Uzerli'nin son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti. İşte sevilen oyuncu Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi...
Meryem Uzerli'nin estetiksiz hali ortaya çıktı... 36 yaşındaki Meryem Uzerli, son haliyle hayranlarını korkuttu.
Son 10 yılda 4 kez dudak, 3 kez çene, 2 kez yanak dolgusu yaptıran Meryem Uzerli yüzünde vitamin iğnesi dışında bir müdahalenin olmadığını söyledi. Yıllar içindeki değişimini "İnsanın kemik yapısı zamanla oturuyor" şeklinde açıkladı.
Yılda 2 kez Kardashian kardeşlerin estetikçisi Dr. Simon Qurian'ın, Los Angeles'taki kliniğine giden Meryem Uzerli burada 'Hollywood dolgusu' yaptırıyor. Vitamin iğneleri ve botoksla tamamlanan paket programa 75 bin TL ödüyor. İşte Meryem Uzerli'nin 2001'den bu yana geçirdiği değişim...