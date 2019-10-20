Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkına kimse inanamadı!

Alişan ile eşi Buse Varol geçtiğimiz yılın Mayıs ayında dünyaevine girdi. Mutlu evlilileri Şubat ayında dünyaya gelen Burak adındaki erkek çocuklarıyla perçinlenen Alişan ile Buse Varol çifti, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Yaptıkları her paylaşımla hayranlarının dikkatini çeken Alişan ile Buse Varol'un arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte herkesin merak ettiği Alişan ve eşi Buse Varol'un yaşı...

20.10.2019 18:06 - Son Güncelleme: 20.10.2019 18:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





