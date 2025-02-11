Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar “Öleceksin gitme” dediğinde...

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Ahu Tuğba, 1 Eylül'de kızı Anjelik ile yaşadığı Amerika'daki evinde hayatını kaybetti.
Annesinin cansız bedenini bulduğu anları anlatan Anjelik, şöyle konuşmuştu: "Uyandığımda annemden ses gelmedi ve bir süre sonra yanına gittim, boncuk gözlüm buz gibi olmuş... Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi keşke öyle görmeseydim, çok kötüyüm. Annem benim için çok fedakarlıklar yaptı. 14 yıl hayatına kimseyi almadı. Tek önceliği ben oldum, beni okutmak için çok fedakarlıklar yaptı"
Anne acısıyla sarsılan Anjelik Calvin, yaşadığı derin üzüntüyü sosyal medyada sık sık dile getirdi.
Annesinin sosyal medya hesabını kullanmaya devam eden Anjelik, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Çocukluk yıllarına ait anne-kız pozunu yayınlayan Anjelik Calvin'in kullandığı ifadeler dikkat çekti.
Calvin, şu ifadeleri kullandı: "Bebeğim, annem, sen benim bebeğimsin... Bu resim Miami'de doktorlar 'öleceksin gitme' dediğinde ölümüne imza atıp görmeden beni sevip, seçip, gittiğin topraklarda!
Miami'deyiz sahilde... Beni doğurduğun yerde!! İlk defa sensiz gideceğim, uçakta birlikte dönmüştük.
Bu ilk sensiz Amerika uçuşum olacak. Beni çok özle demiştin hatırla! Sana belli etmedim ama Allah'tan sonra seni çok sevdim, en çok seni sevdim..."
İşte o paylaşım...
"ANNE ÇOK ACI ÇEKİYORUM"
Anjelik Calvin, daha önce yaptığı bir paylaşımda da şu ifadeleri kullanmıştı: "Anne çok acı çekiyorum... Derin bir ızdırap...
Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor.
Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlı ise hakkımda o olsun, anneme kavuşmak istiyorum rabbim"
Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin