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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar “Öleceksin gitme” dediğinde...

Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evinde hayatını kaybeden Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba, acı kaybıyla milyonları yasa boğdu. Anne acısıyla sarsılan Anjelik Calvin ise yaşadığı derin üzüntüyü sosyal medyada sık sık dile getirdi. Annesinin sosyal medya hesabını kullanmaya devam eden Anjelik, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Çocukluk yıllarına ait anne-kız pozunu yayınlayan Anjelik Calvin'in kullandığı ifadeler dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:19 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:19
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar Öleceksin gitme dediğinde...

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Ahu Tuğba, 1 Eylül'de kızı Anjelik ile yaşadığı Amerika'daki evinde hayatını kaybetti.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar Öleceksin gitme dediğinde...

Annesinin cansız bedenini bulduğu anları anlatan Anjelik, şöyle konuşmuştu: "Uyandığımda annemden ses gelmedi ve bir süre sonra yanına gittim, boncuk gözlüm buz gibi olmuş... Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi keşke öyle görmeseydim, çok kötüyüm. Annem benim için çok fedakarlıklar yaptı. 14 yıl hayatına kimseyi almadı. Tek önceliği ben oldum, beni okutmak için çok fedakarlıklar yaptı"

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar Öleceksin gitme dediğinde...

Anne acısıyla sarsılan Anjelik Calvin, yaşadığı derin üzüntüyü sosyal medyada sık sık dile getirdi.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar Öleceksin gitme dediğinde...

Annesinin sosyal medya hesabını kullanmaya devam eden Anjelik, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Çocukluk yıllarına ait anne-kız pozunu yayınlayan Anjelik Calvin'in kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar Öleceksin gitme dediğinde...

Calvin, şu ifadeleri kullandı: "Bebeğim, annem, sen benim bebeğimsin... Bu resim Miami'de doktorlar 'öleceksin gitme' dediğinde ölümüne imza atıp görmeden beni sevip, seçip, gittiğin topraklarda!

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar Öleceksin gitme dediğinde...

Miami'deyiz sahilde... Beni doğurduğun yerde!! İlk defa sensiz gideceğim, uçakta birlikte dönmüştük.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar Öleceksin gitme dediğinde...

Bu ilk sensiz Amerika uçuşum olacak. Beni çok özle demiştin hatırla! Sana belli etmedim ama Allah'tan sonra seni çok sevdim, en çok seni sevdim..."

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar Öleceksin gitme dediğinde...

İşte o paylaşım...

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar Öleceksin gitme dediğinde...

"ANNE ÇOK ACI ÇEKİYORUM"

Anjelik Calvin, daha önce yaptığı bir paylaşımda da şu ifadeleri kullanmıştı: "Anne çok acı çekiyorum... Derin bir ızdırap...

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar Öleceksin gitme dediğinde...

Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar Öleceksin gitme dediğinde...

Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlı ise hakkımda o olsun, anneme kavuşmak istiyorum rabbim"

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar Öleceksin gitme dediğinde...

Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin