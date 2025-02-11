Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin’den yürek burkan paylaşım: Doktorlar “Öleceksin gitme” dediğinde...

Annesinin cansız bedenini bulduğu anları anlatan Anjelik, şöyle konuşmuştu: "Uyandığımda annemden ses gelmedi ve bir süre sonra yanına gittim, boncuk gözlüm buz gibi olmuş... Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi keşke öyle görmeseydim, çok kötüyüm. Annem benim için çok fedakarlıklar yaptı. 14 yıl hayatına kimseyi almadı. Tek önceliği ben oldum, beni okutmak için çok fedakarlıklar yaptı"