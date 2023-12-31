Meryem Uzerli’nin ablası Canan bir içim su! Gören gözlerini alamadı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı: Güzellik genetik!

4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel Şehri'nde dünyaya gelen Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren iki çocuk annesi Uzerli, bu kez ablası Canan Uzerli ile gündem oldu.