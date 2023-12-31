Meryem Uzerli’nin ablası Canan bir içim su! Gören gözlerini alamadı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı: Güzellik genetik!

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise ablası Canan Uzerli ile gündem oldu. Uzerli'nin ablası güzelliğiyle kendine hayran bırakırken abla-kardeşin benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Meryem Uzerli'nin güzeller güzeli ablası...
4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel Şehri'nde dünyaya gelen Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren iki çocuk annesi Uzerli, bu kez ablası Canan Uzerli ile gündem oldu.
Uzerli'nin ablası güzelliğiyle kendine hayran bırakırken abla-kardeşin benzerliği dikkatlerden kaçmadı.