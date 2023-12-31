SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Meryem Uzerli’nin ablası Canan bir içim su! Gören gözlerini alamadı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı: Güzellik genetik!

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise ablası Canan Uzerli ile gündem oldu. Uzerli'nin ablası güzelliğiyle kendine hayran bırakırken abla-kardeşin benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Meryem Uzerli'nin güzeller güzeli ablası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 16:01 Güncelleme 31 Aralık 2023, 16:49
Meryem Uzerli’nin ablası Canan bir içim su! Gören gözlerini alamadı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı: Güzellik genetik! 1

4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel Şehri'nde dünyaya gelen Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Meryem Uzerli’nin ablası Canan bir içim su! Gören gözlerini alamadı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı: Güzellik genetik! 2

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren iki çocuk annesi Uzerli, bu kez ablası Canan Uzerli ile gündem oldu.

Meryem Uzerli’nin ablası Canan bir içim su! Gören gözlerini alamadı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı: Güzellik genetik! 3

Uzerli'nin ablası güzelliğiyle kendine hayran bırakırken abla-kardeşin benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

SON DAKİKA