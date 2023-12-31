Yıldızlar Bana Uzak’ın Kadir’i Furkan Andıç’ın kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yıldızı...

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Burcu Kıratlı ile başrolü üstlenen Furkan Andıç'ın hayatı merak edildi. Dizide Kadir karakterini canlandıran Andıç hakkında araştırma yapanlar ise ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Andıç'ın Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yıldızıyla kardeş olduğu ortaya çıktı.
ATV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce'nin oturduğu yeni dizisi 'Yıldızlar Bana Uzak' bu akşam izleyici ile buluşuyor.
Dizide Kadir karakterini canlandıran başaralı oyuncu Furkan Andıç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
FURKAN ANDIÇ KİMDİR?
4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Andıç, 3 erkek kardeşin ortancasıdır. Ünlü oyuncunun annesi Boşnak, babası Trabzonludur.