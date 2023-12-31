Yıldızlar Bana Uzak’ın Kadir’i Furkan Andıç’ın kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yıldızı...

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Burcu Kıratlı ile başrolü üstlenen Furkan Andıç'ın hayatı merak edildi. Dizide Kadir karakterini canlandıran Andıç hakkında araştırma yapanlar ise ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Andıç'ın Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yıldızıyla kardeş olduğu ortaya çıktı.