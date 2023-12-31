Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Mazhar Alanson ile Fuat Güner’in arasındaki yaş farkı şaşırttı! MFÖ’nün yıldızları meğer...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programına konuk olan Mazhar Alanson ile Fuat Güner'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Merhum sanatçı Özkan Uğur ile birlikte kurdukları MFÖ grubunda yıllarca birlikte çalışan Mazhar Alanson ile Fuat Güner'in özellikle aralarındaki yaş farkı merak edildi. Bakın Mazhar Alanson ile Fuat Güner kaç yaşındaymış...
Merhum sanatçı Özkan Uğur ile birlikte kurdukları MFÖ grubunda yıllarca birlikte çalışan Mazhar Alanson ile Fuat Güner, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programına konuk oldu.
Kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak olan sanatçıların hayatları da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Mazhar Alanson ile Fuat Güner'in özellikle aralarındaki yaş farkı merak edildi.