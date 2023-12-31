Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Mazhar Alanson ile Fuat Güner’in arasındaki yaş farkı şaşırttı! MFÖ’nün yıldızları meğer...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programına konuk olan Mazhar Alanson ile Fuat Güner'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Merhum sanatçı Özkan Uğur ile birlikte kurdukları MFÖ grubunda yıllarca birlikte çalışan Mazhar Alanson ile Fuat Güner'in özellikle aralarındaki yaş farkı merak edildi. Bakın Mazhar Alanson ile Fuat Güner kaç yaşındaymış...