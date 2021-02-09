Meryem Uzerli'nin 16 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı! Meğer annesine mutfak almak için yarışmış...

Meryem Uzerli'nin 16 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı! Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan EDHO'da Suzi olarak karşımıza çıktı Meryem Uzerli. Sempatik tavırları ve doğallığıyla milyonların sevgisini kazanan güzel oyuncu Meryem Uzerli, şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Lara ve Lily Koi adında iki kız evladı olan Meryem Uzerli, Lily'nin babasını sır gibi saklıyor. 16 yıl önce katıldığı bir yarışma programından görüntülerini paylaşan Meryem Uzerli'nin estetiksiz halleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Estetiksiz hali ile de beğenilen oyuncu, değişimiyle dikkat çekerken, yarışmaya katılma nedeninin annesine mutfak alabilmek olduğu ortaya çıktı.

09.02.2021 09:28 - Son Güncelleme: 09.02.2021 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





