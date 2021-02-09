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Meryem Uzerli'nin 16 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı! Meğer annesine mutfak almak için yarışmış...

Meryem Uzerli'nin 16 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı! Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan EDHO'da Suzi olarak karşımıza çıktı Meryem Uzerli. Sempatik tavırları ve doğallığıyla milyonların sevgisini kazanan güzel oyuncu Meryem Uzerli, şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Lara ve Lily Koi adında iki kız evladı olan Meryem Uzerli, Lily'nin babasını sır gibi saklıyor. 16 yıl önce katıldığı bir yarışma programından görüntülerini paylaşan Meryem Uzerli'nin estetiksiz halleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Estetiksiz hali ile de beğenilen oyuncu, değişimiyle dikkat çekerken, yarışmaya katılma nedeninin annesine mutfak alabilmek olduğu ortaya çıktı.

09.02.2021 09:28 - Son Güncelleme: 09.02.2021 09:56
Meryem Uzerli'nin 16 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı! Meğer annesine mutfak almak için yarışmış...

İkinci kızı Lily Koi'yi geçtiğimiz haftalarda kucağına alan Meryem Uzerli'nin 16 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı! Lara'ya kardeş dünyaya getiren Meryem Uzerli, bebeğinin babasını sır gibi saklıyor.

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Meryem Uzerli'nin 16 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı! Meğer annesine mutfak almak için yarışmış...

Doğum sonrası kilolarından kurtulan Meryem Uzerli, Instagram'dan16 yıl önce katıldığı bir yarışma programına ait kendisinin yer aldığı görüntüleri paylaştı. Meryem Uzerli'nin estetiksiz hali dikkat çekti. İşte Meryem Uzerli'nin 16 yıl önceki hali başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Meryem Uzerli'nin 16 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı! Meğer annesine mutfak almak için yarışmış...

Hilal Altınbilek

Meryem Uzerli'nin 16 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı! Meğer annesine mutfak almak için yarışmış...
Meryem Uzerli'nin 16 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı! Meğer annesine mutfak almak için yarışmış...

Rabia Soytürk