Meryem Uzerli'den küvette çıplak poz! “Ne gerek vardı?” Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Tepkiler de beraberinde geldi

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez küvetteki çıplak pozunu yayınladı. Uzerli'nin paylaşımı kısa sürede gündem olarak tepki çekti. 2 çocuk annesi Uzerli'ye "Ne gerek vardı?", "Olmadı" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım...