“70 erken 80'den sonra evlenirim” diyen Teoman’ın 3 yıl evli kaldığı eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kızının annesi...

Ünlü şarkıcı Teoman, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Evlilik hakkında konuşan ünlü şarkıcı, "70 yaş erken 80'den sonra evlenirim" sözleriyle dikkat çekti. Bunun üzerine daha önce bir evlilik yapan Teoman'ın eski eşi merak edildi. Şarkıcını 3 yıl evli kaldığı eşini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Teoman'ın kızının annesi...
Teoman, önceki gece Cihangir'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, samimi açıklamalarda bulundu.
Cadde'de yer alan habere göre: "Beni ne yeni nesil anlayacak ne de eski nesil" sözleriyle ilgili konuşan ünlü rockçı, "Hatamı kabul ediyorum. Beklediğimden çok daha fazla kişi yeni albümümü sevdi" dedi.