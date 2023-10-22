Doğuş ile eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan aile pozu! İkizlerin son hali şaşırttı! 'Gayrimeşru oğlu' yıllar sonra ortaya çıkıp DNA testi yaptırmıştı

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2014 yılında Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen şarkıcı, bir dönem 'gayrimeşru çocuk' haberleriyle uzun süre gündem oldu. Şarkıcı, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı mutlu aile pozuyla konuşuldu. Çekirden ailesiyle paylaşım yapan Doğuş'un ikizlerinin son halini görenler şoke oldu. İşte Doğuş'un çekirdek ailesi...