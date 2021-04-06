Meryem Uzerli sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu! Uzerli’nin makyajı olay oldu
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, kısa bir süre önce ikinci kez anne olmuştu. Minik bebeği Lily Koi'ni kucağına alan Uzerli, kızının babasının adını bir süre gizlemişti. Gizemli sevgilisiyle uzun süre gündem olan Meryem Uzerli şimdi ise bambaşka bir konuyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Meryem Uzerli, son paylaşımındaki makyajıyla magazin gündemine damga vurdu. İşte Meryem Uzerli'nin dikkat çeken o makyajı…
06.04.2021 16:03
- Son Güncelleme: 06.04.2021 16:03
Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli, kısa bir süre önce minik bebeği Lily Koi'ni kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü oyuncu, güzel haberi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Minik kızıyla verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Uzerli, paylaşımının altına "Ablan, baban ve ben seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz" notunu düşmüştü.
Meryem Uzerli, verdiği bir röportajda ise kızı Lara'nın kardeş istediğini belirtmişti. Amerikalı sevgilisinin adını vermek istemediğini de dile getiren oyuncu, "Çok mutluyuz, aile kuruyoruz" demişti.
FİT HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Meryem Uzerli, doğum sonrası ise verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Doğum kilolarından kısa bir süre içinde kurtulan Meryem Uzerli, mayolu paylaşımlarıyla da takipçilerini şaşkına çevirmişti.
Meryem Uzerli için "Sanki bebeği ben doğurdum! Bu ne güzellik be kadın", "Hangi ara bu kadar zayıfladın" gibi yorumlar yapıldı.