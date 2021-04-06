Babası Erhan Önal’ın vefatıyla sarsılan Bige Önal suskunluğunu bozdu! Paylaşımı yürek dağladı
Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal, geçen haftalarda 63 yaşında hayatını kaybetmişti. Erhan Önal'ın oyuncu kızı Bige Önal ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla yürek burktu. Babasının acı haberiyle sarsılan Bige Önal, takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı. Çocukluk yıllarında babasıyla çekildiği bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınlayan Önal, "Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime..." ifadelerini kullandı. İşte oyuncu Bige Önal'ın takipçilerini duygulandıran o paylaşımı…
06.04.2021 14:57
- Son Güncelleme: 06.04.2021 14:57
Meslektaşı Ara Bulut İynemli ile uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Bige Önal, geçen haftalarda babası Erhan Önal'ı toprağa vermişti. Bige Önal, acı olayın ardından sessizliğini bozdu.
Uzun bir aradan sonra Instagram hesabında paylaşımda bulunan Bige Önal, babasıyla çocukluk yıllarında çektirdiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Önal, paylaşımının altına düştüğü notla ise yürek parçaladı.
Ünlü oyuncu, kısa süre içinde binlerce beğeni alan paylaşımının altına şu notu ekledi: "Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime..."
"Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım, onu bilmiyorum. Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm, seni görene kadar. Seni seviyorum babiş"
31 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gösterdi. Takipçileri, Bige Önal'a "Başın sağ olsun" yorumlarında bulundu.