Babası Erhan Önal’ın vefatıyla sarsılan Bige Önal suskunluğunu bozdu! Paylaşımı yürek dağladı

"Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım, onu bilmiyorum. Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm, seni görene kadar. Seni seviyorum babiş"