Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde rezalet görüntüleriyle şaşkına çevirmişlerdi! Peş peşe olay kare: "Tolga Kandemir ile Aybüke Çangal diskalifiye mi edildi?"
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde rezalet görüntüleriyle şaşkına çevirmişlerdi! Peş peşe olay kare geldi, "Tolga Kandemir ile Aybüke Çangal diskalifiye mi edildi?" sorusu akıllara geldi. Başladığı günden bu yana skandal üzerine skandalla gündeme gelen sözde evlilik programı Kısmetse Olur, yayın macerasına devam ediyor. Yolunun geçtiği herkesin kurgu olduğunu söylediği Kısmetse Olur'un bu sezon en çok konuşulan isimlerinden biri Aybüke Çangal ve aşk yaşadığı Tolga Kandemir. İkilinin geçtiğimiz haftalarda sosyal medyaya sızan görüntüsü tepki çekmişti. Aybüke ve Tolga'nın yayınlanan bölümlerde yer almaması dikkat çekti. Son bölümlere katılmayan Aybüke ve Tolga programdan ayrıldı mı merak edilirken son durum ortaya çıktı. Aybüke ve Tolga diskalifiye edildi mi? İşte bomba görüntü.
20.02.2023 09:09 - Son Güncelleme: 20.02.2023 09:33
"TOLGA KANDEMİR İLE AYBÜKE ÇANGAL DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?"
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde rezalet görüntüleriyle şaşkına çevirmişlerdi! Peş peşe olay kare geldi.
Youtube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlamaya başlayan sözde evlilik programıyla ilgili gün geçmiyor ki bir skandal ortaya çıkmasın.