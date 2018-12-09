Meryem Uzerli Mısır'ı altüst etti! Ortadoğu'yu kendisine hayran bırakan Meryem Uzerli kimdir?
Meryem Uzerli için Mısır'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Güzel oyuncu Meryem Uzerli yeni filminin çekimleri için Mısır'a gitti. Mısırlı oyuncu Mohamed Emam'la fotoğrafını Instagram'da paylaşan Uzerli, ülkede olay oldu. Uzerli'nin Ortadoğu'daki geniş hayran kitlesi Uzerli'ye ulaşabilmek için seferber oldu. Film ekibi, setin aksamaması adına geniş güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Peki, Ortadoğu'yu kendisine hayran bırakan Meryem Uzerli kimdir?
9 Aralık 2018 Pazar, 10:08:51
Güncelleme: 10:54:28
Meryem Uzerli Mısır'ı altüst etti!
MERYEM UZERLİ FİLM ÇEKİMİ İÇİN MISIR'DA!
Ortadoğu'da geniş hayran kitlesi olan Meryem Uzerli, Mısır'da çekilen yeni filmiyle ülkeyi karıştırdı. Uzerli, önceki gün Mısırlı oyuncu Mohamed Emam'la paylaşım yaptı.
Meryem Uzerli Mısır'ı altüst etti!
Meryem Uzerli'nin başrolünde oynayacağı Mısır'daki filmin çekimleri öncesinde ülke, adeta kırmızı alarma geçti. Film için geçtiğimiz gün sessiz sedasız Mısır'a giden Uzerli'nin bu seyahati ise önceki gün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Meryem Uzerli Mısır'ı altüst etti!
Mısırlı aktör Mohamed Emam'la fotoğrafını Instagram'da paylaşan güzel oyuncu, ülkede olay oldu.
Meryem Uzerli Mısır'ı altüst etti!
Uzerli'nin Arap hayranları, hemen oyuncunun izini sürdü. Ortadoğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun sette olduğu saatlerde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Meryem Uzerli Mısır'ı altüst etti!
ÇEVREDE KUŞ UÇURTMUYORLAR
Çekim ekibi, 35 yaşındaki oyuncuyu adım adım takip eden hayranlarını sete sokmamak için çevrede kuş uçurtmadı. Hatta çekimler, büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirildi.