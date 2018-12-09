Meryem Uzerli Mısır'ı altüst etti! Ortadoğu'yu kendisine hayran bırakan Meryem Uzerli kimdir?

Meryem Uzerli için Mısır'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Güzel oyuncu Meryem Uzerli yeni filminin çekimleri için Mısır'a gitti. Mısırlı oyuncu Mohamed Emam'la fotoğrafını Instagram'da paylaşan Uzerli, ülkede olay oldu. Uzerli'nin Ortadoğu'daki geniş hayran kitlesi Uzerli'ye ulaşabilmek için seferber oldu. Film ekibi, setin aksamaması adına geniş güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Peki, Ortadoğu'yu kendisine hayran bırakan Meryem Uzerli kimdir?

9 Aralık 2018 Pazar, 10:08:51 Güncelleme: 10:54:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





